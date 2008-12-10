WEB программирование

Знания языков и технологий программирования:

C#, JavaStrpt, (X)HTML, CSS, Delphi, ASP.NET, ADO.NET, MSSQL, Oracle, InterBase, MySQL, немного PHP

Знание общечеловеческих языков:

Русский, Английский, Украинский, немного Чешский

Имею хорошие познания во всех вышеприведённых языках и технологиях.

Прекрасно понимаю что такое валидная верстка и вебстандарты. Для баз данных знаю для чего нужны индексы и нормализация :)