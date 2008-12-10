WEB программирование
Знания языков и технологий программирования:
C#, JavaStrpt, (X)HTML, CSS, Delphi, ASP.NET, ADO.NET, MSSQL, Oracle, InterBase, MySQL, немного PHP
Знание общечеловеческих языков:
Русский, Английский, Украинский, немного Чешский
Имею хорошие познания во всех вышеприведённых языках и технологиях.
Прекрасно понимаю что такое валидная верстка и вебстандарты. Для баз данных знаю для чего нужны индексы и нормализация :)
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