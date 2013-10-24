Доброго светлого дня, а быть может, для кого-то вечера или ночи, уважаемые заказчики!

Имею незаконченное юридическое образование, но стараюсь не зацикливаться на долго на одном и том же, тем самым пытаясь расширить свой кругозор.

Главное не то, какое у тебя образование(и вообще, являюсь его противником, так как в большинстве случаев оно многим так и не пригодилось) и жизненный опыт, а то, имеешь ли ты цель в жизни и надо ли жить, чтобы ее добиться.