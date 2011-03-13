Кейтеринговая компания Jam Catering

Jam Catering осуществляет обширный спектр услуг в сфере проведения торжественных и официальных мероприятий с обеспечением выездного обслуживания - организацию банкетов, фуршетов, Дней рождения, свадеб, барбекю, кофе-брейков, корпоративных праздников любого масштаба.

Наша служба кейтеринга располагает профессиональным оборудование для организации выездных мероприятий любого уровня сложности: тенты, шатры, мебель, текстиль, кухонный инвентарь, мангалы, и др. Технические возможности максимально отвечают пожеланиям наших клиентов, а материально-техническая база постоянно пополняется новинками и отражает последние тенденции выездного обслуживания. Мы предоставим посуду, кухонное оборудование, столы, официантов, барменов и поваров! Все для того, чтобы ваш банкет удивил и порадовал гостей не только кулинарными изысками, но и качественным обслуживанием!