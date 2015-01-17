msk23052

Ольга msk23052

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Qa Engineer

ОПЫТ РАБОТЫ:

ООО "Ковлас технолоджи"

январь 2012 – сентябрь 2012,  тестировщик программного обеспечения

Обязанности:

  • Функциональное, регрессионное, GUI, эд-хок тестирование мобильных и веб-приложений
  • Тестирование мобильных приложений под Android, iOS, Blackberry, Windows Phone
  • Занесение дефектов в баг-трекинговую систему (JIRA)
  • Взаимодействие с командой разработчиков
  • Составление баг-репортов
  • Анализ документов требований
  • Преимущественное тестирование игровых приложений
ООО "ТКП-Софт"

сентябрь 2012 – по настоящее время, специалист по тестированию в отделе качества

Обязанности:

  • Функциональное, регрессионное, интеграционное, приемочное тестирование
  • Разработка и актуализация тестовой документации: тестовые сценарии, тест-кейсы, чек-листы
  • Тестирование веб-приложений. десктоп-приложений,  телекоммуникационных систем
  • Занесение дефектов в баг-трекинговую систему (Redmine)
  • Переписка с зарубежными коллегами
  • Анализ документов требований
  • Сопровождение проектов и консультации клиентов по заявкам
  • Составление планов тестирования, оценка трудозатрат
  • Взаимодействие с командой разработчиков
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ:

  • Знание методологии тестирования ПО
  • Тестирование веб, десктоп, мобильных приложений, телекоммуникационных систем в соответствии с документами требований,  требованиями заказчиков
  • Понимание процесса разработки ПО и знание принципов тестирования ПО
  • Опыт тестирования под операционные системы: Windows, iOS, Android, WP, Blackberry.
  • Опыт работы с системами контроля версий: SVN
  • Знание основ языков программирования: С#, Java. Технология ASP.NET.
  • Основы автоматизированного тестирования: TestComplete, Selenium RC, Selenium IDE.
  • Работа с базами данных: Oracle, MS SQL, PostgreSQL.
  • Минимальный опыт автоматического тестирования   большое желание получить соответствующие знания
  • Опыт ведения электронной переписки с клиентами
  • Организация процесса в команде тестировщиков в отсутствии руководителя
  • Умение организовать процесс тестирования на проекте;
  • Разработка и актуализация тестовой документации для группы тестировщиков (тест-планы, чек-листы, тестовые сценарии)
  • Оценка качества по результатам тестирования
  • Опыт работы с системами управления дефектами
  • Умение кратно и доступно описывать дефекты
  • Умение работы в команде: взаимодействие с командой разработчиков/геймдизайн­еров/менеджеров/ тестировщиков; взаимодействие со службой технической поддержки; разбор и  воспроизведение ситуаций, по информации, предоставленной клиентами;  консультации по продукту.
ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ:

Английский язык: уровень Pre-Intermediate(чтение, письмо).

 