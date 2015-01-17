Qa Engineer

ОПЫТ РАБОТЫ:

ООО "Ковлас технолоджи"

январь 2012 – сентябрь 2012, тестировщик программного обеспечения

Обязанности:

Функциональное, регрессионное, GUI, эд-хок тестирование мобильных и веб-приложений

Тестирование мобильных приложений под Android, iOS, Blackberry, Windows Phone

Занесение дефектов в баг-трекинговую систему (JIRA)

Взаимодействие с командой разработчиков

Составление баг-репортов

Анализ документов требований

Преимущественное тестирование игровых приложений

ООО "ТКП-Софт"

сентябрь 2012 – по настоящее время, специалист по тестированию в отделе качества

Обязанности:

Функциональное, регрессионное, интеграционное, приемочное тестирование

Разработка и актуализация тестовой документации: тестовые сценарии, тест-кейсы, чек-листы

Тестирование веб-приложений. десктоп-приложений, телекоммуникационных систем

Занесение дефектов в баг-трекинговую систему (Redmine)

Переписка с зарубежными коллегами

Анализ документов требований

Сопровождение проектов и консультации клиентов по заявкам

Составление планов тестирования, оценка трудозатрат

Взаимодействие с командой разработчиков

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ:

Знание методологии тестирования ПО

Тестирование веб, десктоп, мобильных приложений, телекоммуникационных систем в соответствии с документами требований, требованиями заказчиков

Понимание процесса разработки ПО и знание принципов тестирования ПО

Опыт тестирования под операционные системы: Windows, iOS, Android, WP, Blackberry.

Опыт работы с системами контроля версий: SVN

Знание основ языков программирования: С#, Java. Технология ASP.NET.

Основы автоматизированного тестирования: TestComplete, Selenium RC, Selenium IDE.

Работа с базами данных: Oracle, MS SQL, PostgreSQL.

Минимальный опыт автоматического тестирования большое желание получить соответствующие знания

Опыт ведения электронной переписки с клиентами

Организация процесса в команде тестировщиков в отсутствии руководителя

Умение организовать процесс тестирования на проекте;

Разработка и актуализация тестовой документации для группы тестировщиков (тест-планы, чек-листы, тестовые сценарии)

Оценка качества по результатам тестирования

Опыт работы с системами управления дефектами

Умение кратно и доступно описывать дефекты

Умение работы в команде: взаимодействие с командой разработчиков/геймдизайн­еров/менеджеров/ тестировщиков; взаимодействие со службой технической поддержки; разбор и воспроизведение ситуаций, по информации, предоставленной клиентами; консультации по продукту.

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ:

Английский язык: уровень Pre-Intermediate(чтение, письмо).