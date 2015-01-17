Qa Engineer
ОПЫТ РАБОТЫ:
ООО "Ковлас технолоджи"
январь 2012 – сентябрь 2012, тестировщик программного обеспечения
Обязанности:
- Функциональное, регрессионное, GUI, эд-хок тестирование мобильных и веб-приложений
- Тестирование мобильных приложений под Android, iOS, Blackberry, Windows Phone
- Занесение дефектов в баг-трекинговую систему (JIRA)
- Взаимодействие с командой разработчиков
- Составление баг-репортов
- Анализ документов требований
- Преимущественное тестирование игровых приложений
сентябрь 2012 – по настоящее время, специалист по тестированию в отделе качества
Обязанности:
- Функциональное, регрессионное, интеграционное, приемочное тестирование
- Разработка и актуализация тестовой документации: тестовые сценарии, тест-кейсы, чек-листы
- Тестирование веб-приложений. десктоп-приложений, телекоммуникационных систем
- Занесение дефектов в баг-трекинговую систему (Redmine)
- Переписка с зарубежными коллегами
- Анализ документов требований
- Сопровождение проектов и консультации клиентов по заявкам
- Составление планов тестирования, оценка трудозатрат
- Взаимодействие с командой разработчиков
- Знание методологии тестирования ПО
- Тестирование веб, десктоп, мобильных приложений, телекоммуникационных систем в соответствии с документами требований, требованиями заказчиков
- Понимание процесса разработки ПО и знание принципов тестирования ПО
- Опыт тестирования под операционные системы: Windows, iOS, Android, WP, Blackberry.
- Опыт работы с системами контроля версий: SVN
- Знание основ языков программирования: С#, Java. Технология ASP.NET.
- Основы автоматизированного тестирования: TestComplete, Selenium RC, Selenium IDE.
- Работа с базами данных: Oracle, MS SQL, PostgreSQL.
- Минимальный опыт автоматического тестирования большое желание получить соответствующие знания
- Опыт ведения электронной переписки с клиентами
- Организация процесса в команде тестировщиков в отсутствии руководителя
- Умение организовать процесс тестирования на проекте;
- Разработка и актуализация тестовой документации для группы тестировщиков (тест-планы, чек-листы, тестовые сценарии)
- Оценка качества по результатам тестирования
- Опыт работы с системами управления дефектами
- Умение кратно и доступно описывать дефекты
- Умение работы в команде: взаимодействие с командой разработчиков/геймдизайнеров/менеджеров/ тестировщиков; взаимодействие со службой технической поддержки; разбор и воспроизведение ситуаций, по информации, предоставленной клиентами; консультации по продукту.
Английский язык: уровень Pre-Intermediate(чтение, письмо).
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