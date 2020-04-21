Графический дизайнер,менеджер/администратор инстаграм

Меня зовут Катя,я веб дизайнер,также могу предложить свою помощь в ведении блога и копирайтинге

Что я предлагаю :

Создание фото и видео макетов

Оформление/дизайн/написание и редактирование чек листов,гайдов,планеров,презентаций и других всевозможных документов

Дизайн Инстаграм(изготовление шаблонов, вечной ленты,обложек актуального и т.д)

Изготовление прайс листов

Разработка визиток и логотипов

Инсталендинг

Обработка фотографий

Мои услуги в ведении блога:

Решение различных вопросов

Разбор директа и комментариев под постами

Поиск блоггеров на рекламу

Написание и выставление постов согласно составленному Вами графику

Настройка таргетированной рекламы

Аудит аккаунта

Остальные услуги по согласованию

Все работы выполняются строго по установленным срокам,согласуются с заказчиком.Всегда буду на связи ,Вы никогда не останетесь с нерешенными вопросами,доведу любое дело до идеала.