Меня зовут Катя,я веб дизайнер,также могу предложить свою помощь в ведении блога и копирайтинге
Что я предлагаю :
Создание фото и видео макетов
Оформление/дизайн/написание и редактирование чек листов,гайдов,планеров,презентаций и других всевозможных документов
Дизайн Инстаграм(изготовление шаблонов, вечной ленты,обложек актуального и т.д)
Изготовление прайс листов
Разработка визиток и логотипов
Инсталендинг
Обработка фотографий
Мои услуги в ведении блога:
Решение различных вопросов
Разбор директа и комментариев под постами
Поиск блоггеров на рекламу
Написание и выставление постов согласно составленному Вами графику
Настройка таргетированной рекламы
Аудит аккаунта
Остальные услуги по согласованию
Все работы выполняются строго по установленным срокам,согласуются с заказчиком.Всегда буду на связи ,Вы никогда не останетесь с нерешенными вопросами,доведу любое дело до идеала.
Портфолио
- Инсталендинг47 просмотров
- Набор из 9 шаблонов инстаграм56 просмотров
- Набор из 9 шаблонов Инстаграм53 просмотра
- Набор из 9 шаблонов в виде бесконечной ленты51 просмотр
- Набор из 9 шаблонов в виде бесконечной ленты52 просмотра
- Набор из 9 шаблонов в виде бесконечной ленты46 просмотров