mslava1984

Возраст: 31 год

Гражданство: РФ/Польша

Семейное положение: разведён

Дети: Есть

Образование: 2 высших

Опыт работы:

2002-2003 - работа в ресторане mcDonalds;

2004-2015 - работа в семейном бизнесе. Руководитель Ритуального бюро. Под руководством было 50 человек. В обязанности входило: закупка товара, контроль за сотрудниками, грамотное продвижение товаров и услуг.

2012-2015 - параллельно открыл ещё одну фирму в Польше по продаже товаров в Россию флористического и ритуального назначения.

2015 - по настоящее время - работа в Банке "Тинькофф" в отделе продажи банковских услуг.

Кроме того за это время у меня было реализовано несколько интернет-проектов с целью дальнейшей продажи. Проекты были юридической, детской тематик.

Качества:

- трудолюбив

- готов работать в любые временные рамки (с самого раннего утра и до позднего вечера)

- ответственный

- умение вести диалог и переговоры

- умение продавать продукты и услуги

- коммуникабелен

- без вредных привычек

- легко обучаемый

- владение польским языком, английский (базовый) и немецкий (базовый)