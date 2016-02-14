mslava1984

Возраст: 31 год
Гражданство: РФ/Польша
Семейное положение: разведён
Дети: Есть
Образование: 2 высших
Опыт работы:
2002-2003 - работа в ресторане mcDonalds;
2004-2015 - работа в семейном бизнесе. Руководитель Ритуального бюро. Под руководством было 50 человек. В обязанности входило: закупка товара, контроль за сотрудниками, грамотное продвижение товаров и услуг.
2012-2015 - параллельно открыл ещё одну фирму в Польше по продаже товаров в Россию флористического и ритуального назначения.
2015 - по настоящее время - работа в Банке "Тинькофф" в отделе продажи банковских услуг.
Кроме того за это время у меня было реализовано несколько интернет-проектов с целью дальнейшей продажи. Проекты были юридической, детской тематик.
Качества:
- трудолюбив
- готов работать в любые временные рамки (с самого раннего утра и до позднего вечера)
- ответственный
- умение вести диалог и переговоры
- умение продавать продукты и услуги
- коммуникабелен
- без вредных привычек
- легко обучаемый
- владение польским языком, английский (базовый) и немецкий (базовый)