Более 5 лет опыта в юридической сфере в рамках работы в крупном корпоративном холдинге:
- гражданское право (обязательственное, деликтное, потребительские споры);
- жилищное право;
- семейное право;
- административное право;
- гражданский и арбитражный процессы.
Чем я могу Вам помочь?
- анализ и консультирование по содержанию / рискам заключаемых контрактов;
- составление договоров, протоколов к ним, актов, дополнительных соглашений (купля-продажа, поставка,аренда, подряд, оказание услуг, перевозка, лизинг, факторинг, складирование и т.д.);
- анализ и консультирование по правовым ситуациям с формулированием предложений по разрешению правовыми способами;
- составление процессуальных документов в рамках досудебной и судебной работы: уведомления, претензии, составление заявлений и исковых заявлений (исков), заявлений, ходатайств, правовых позиций, возражений, отзывов, частных жалоб, апелляционных жалоб, кассационных жалоб, с дополнительным консультированием по процессуальному порядку действий;
- составление процессуальных документов в рамках исполнительных производств: заявлений, отзывов, жалоб и т.д.
- подбор судебной практики.
Готова вникнуть в Вашу проблему и помочь ее решить легальным способом.