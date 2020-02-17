Юрист в сфере корпоративного права

Более 5 лет опыта в юридической сфере в рамках работы в крупном корпоративном холдинге:

- гражданское право (обязательственное, деликтное, потребительские споры);

- жилищное право;

- семейное право;

- административное право;

- гражданский и арбитражный процессы.

Чем я могу Вам помочь?

- анализ и консультирование по содержанию / рискам заключаемых контрактов;

- составление договоров, протоколов к ним, актов, дополнительных соглашений (купля-продажа, поставка,аренда, подряд, оказание услуг, перевозка, лизинг, факторинг, складирование и т.д.);

- анализ и консультирование по правовым ситуациям с формулированием предложений по разрешению правовыми способами;

- составление процессуальных документов в рамках досудебной и судебной работы: уведомления, претензии, составление заявлений и исковых заявлений (исков), заявлений, ходатайств, правовых позиций, возражений, отзывов, частных жалоб, апелляционных жалоб, кассационных жалоб, с дополнительным консультированием по процессуальному порядку действий;

- составление процессуальных документов в рамках исполнительных производств: заявлений, отзывов, жалоб и т.д.

- подбор судебной практики.

Готова вникнуть в Вашу проблему и помочь ее решить легальным способом.