mspasskaya

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Опыт работы —8 лет 3 месяца
Апрель 2013 — настоящее время
3 года 9 месяцев
ЗАО "МС-СПЕЦТЕЛЕКОМ" Москва, ms-stcom.ru Руководитель отдела 1. Разработка финансовых планов компании.
2. Прогнозирование, построение долгосрочных и среднесрочных финансовых моделей.
3. Подготовка инвестиционных планов, разработка бизнес-планов, анализ
инвестиционных проектов. Расчет рисков и показателей финансовой эффективности
проекта (NPV, IRR, PBP и т.п.).
4. Подготовка аналитических справок и записок для собственника компании,
подготовка презентаций проектов.
5. Организация выполнения расчетов и подготовки коммерческих предложений.
6. Финансовая экспертиза договоров, заключаемых с клиентами, поставщиками и
подрядными организациями.
7. Постановка и управление бюджетным процессом.
8. Учет и анализ затрат, контроль финансовых потоков организации.
9. Организация работы с бизнес-подразделениями компании в ходе реализации
проекта, постановка задач и контроль результата в сфере своей
ответственности.
10. Контроль финансовых показателей проекта, принятие корректирующих мер в
соответствии с изменениями в экономической ситуации. 11. Сопровождение государственных контрактов с казначейским сопровождением:
подготовка статей затрат в рамках целевого финансирования государственных
контрактов с авансированием, сбор финансовой отчетности от контрагентов, подготовка отчетности, включая сопроводительные документы, для подтверждения защиты расходов в
территориальном органе Казначейства.
Проекты компании:
Проект по созданию MVNO-оператора (проект "LTE 450" в партнерстве с
компанией Теле2 (бренд Skylink) по созданию виртуального оператора связи.
Предоставление сервиса цифровой радиосвязи для подготовки и проведения
Чемпионата Мира по футболу FIFA 2018
Оказание услуг пофессиональной радиосвязи для проведения саммитов ШОС-БРИКС,
АСЕАН и Празднования 70-летия Великой Победы (Заказчик – УД Президента РФ),
Проект по обеспечению профессиональной радиосвязью АНО "Оргкомитет
"Сочи 2014" в период проведения XXII Олимпийских и XI
Паралимпийских Игр в Сочи (2014 год)
Проект по созданию сервисной компании по морской 3-D сейсморазведке в
транзитной зоне на шельфе и др. (Более подробная информация по функционалу в
каждом проекте может быть направлена отдельно).
Июнь 2012 — Октябрь 2013
1 год 5 месяцев
ООО "ТехноТел" Москва, techno-tel.ru Руководитель отдела 1. Организация решения финансовых, экономических и инвестиционных вопросов. 2. Управление интеллектуальной собственностью и другими нематериальными активами
компании. 3. Определение ценовой политики реализации проекта. Реализованные проекты: Замена колонн
экстренного вызова в Московском метрополитене, строительство сети связи
стандарта CDMA в регионах, оснащение аэропорта "Домодедово" системой вызова помощи для людей с ограниченными физическими
возможностями. Достижения: Организация продажи 4% акций убыточной компании
ОАО «Транс-ИТ» в интересах владельца акций и продажа НМА (патентов).
Октябрь 2008 — Май 2012
3 года 8 месяцев
ООО "Технологии Телекоммуникаций" Москва Руководитель производственного отдела 1. Управление политикой ценообразования: расчет себестоимости продукции, анализ
конъюктуры рынка, цен на аналогичные продукты и услуги, установление и
обоснование цены.
2. Управление доходностью, финансовое моделирование и подготовка предложений
по внесению изменений в проектную деятельность для целей
увеличения/сохранения нормы прибыли.
3. Корректировка финансовой стратегии, разработка бизнес-планов.
4. Бюджетирование, финансовый анализ.
5. Участие в управлении производственными процессами в компании.
6. Обеспечение заключения договоров поставки оборудования, выполнения работ,
договоров подряда с физическими лицами, лицензионных договоров передачи
неисключительных прав, отчуждения прав.
7. Сопровождение клиентов компании на этапах реализации проекта и после сдачи
проекта, ведение переписки, касающейся финансовых вопросов, задолженностей,
условий оплаты и т.п.
8. Решение возникающих в процессе реализации проекта вопросов по
интеллектуальной собственности.
9. Оформление патентов, свидетельств на программы и товарные знаки в
Федеральном институте промышленной собственности, подготовка лицензий на
результаты интеллектуальной деятельности.
10. Оформление допусков СРО.
Проекты: ОКСИОН МЧС РФ, СЗИОНТ, создание пилотных зон СЗИОНТ на станции
Охотный ряд Московского метрополитена, и в остальных метрополитенах городов
РФ.
Образование
Высшее
2013
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Москва национальная экономика/корпоративный менеджмент, экономист/специалист
2006
Тульский государственный университет, Тула технологический/инструментальные системы машиностроительных производств, инженер/специалист
2005
Тульский государственный университет, Тула технологический/технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств, бакалавр техники
и технологии
Повышение квалификации, курсы
2012
Строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности Институт экономики и управления в строительстве и промышленности, Удостоверение о
повышении квалификации
2012
Corso di lingua italiana Sant'Anna Institute - Sorrento lingue, Attestato livello B2
2011
Разговорный итальянский язык ОЦ "Интенсив", Свидетельство №0672
2011
Corso di lingua e cultura italiana Scuola di lingua italiana "A door to Italy", Attestato livello A2
2008
Тренинг "Мастерство продаж" НОУ "Институт корпоративных тренингов", Сертификат №7183/07
Ключевые навыки
Знание языков
Русский — родной Английский — читаю профессиональную литературу Итальянский — могу проходить интервью
Навыки
Подготовка коммерческих предложений Подготовка презентаций Руководство коллективом Составление бизнес-плана Составление договоров Управление поставками Управление проектами Формирование бюджета Аналитические исследования Анализ инвестиционных проектов Проектный менеджмент
Дополнительная информация
Обо мне
Уверенный пользователь ПК: весь Office (включая Project и Visio). Водительские права
категории В, стаж - с 2005 года.
Английский — письменный, устный (Pre-Intermediate, в настоящее время
продолжаю изучение).
Личные качества: коммуникабельность, ответственность, активность,
стрессоустойчивость, желание обучаться новому и совершенствовать навыки.
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