mspasskaya

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Опыт работы —8 лет 3 месяца

Апрель 2013 — настоящее время

3 года 9 месяцев

ЗАО "МС-СПЕЦТЕЛЕКОМ" Москва, ms-stcom.ru Руководитель отдела 1. Разработка финансовых планов компании.

2. Прогнозирование, построение долгосрочных и среднесрочных финансовых моделей.

3. Подготовка инвестиционных планов, разработка бизнес-планов, анализ

инвестиционных проектов. Расчет рисков и показателей финансовой эффективности

проекта (NPV, IRR, PBP и т.п.).

4. Подготовка аналитических справок и записок для собственника компании,

подготовка презентаций проектов.

5. Организация выполнения расчетов и подготовки коммерческих предложений.

6. Финансовая экспертиза договоров, заключаемых с клиентами, поставщиками и

подрядными организациями.

7. Постановка и управление бюджетным процессом.

8. Учет и анализ затрат, контроль финансовых потоков организации.

9. Организация работы с бизнес-подразделениями компании в ходе реализации

проекта, постановка задач и контроль результата в сфере своей

ответственности.

10. Контроль финансовых показателей проекта, принятие корректирующих мер в

соответствии с изменениями в экономической ситуации. 11. Сопровождение государственных контрактов с казначейским сопровождением:

подготовка статей затрат в рамках целевого финансирования государственных

контрактов с авансированием, сбор финансовой отчетности от контрагентов, подготовка отчетности, включая сопроводительные документы, для подтверждения защиты расходов в

территориальном органе Казначейства.

Проекты компании:

Проект по созданию MVNO-оператора (проект "LTE 450" в партнерстве с

компанией Теле2 (бренд Skylink) по созданию виртуального оператора связи.

Предоставление сервиса цифровой радиосвязи для подготовки и проведения

Чемпионата Мира по футболу FIFA 2018

Оказание услуг пофессиональной радиосвязи для проведения саммитов ШОС-БРИКС,

АСЕАН и Празднования 70-летия Великой Победы (Заказчик – УД Президента РФ),

Проект по обеспечению профессиональной радиосвязью АНО "Оргкомитет

"Сочи 2014" в период проведения XXII Олимпийских и XI

Паралимпийских Игр в Сочи (2014 год)

Проект по созданию сервисной компании по морской 3-D сейсморазведке в

транзитной зоне на шельфе и др. (Более подробная информация по функционалу в

каждом проекте может быть направлена отдельно).

Июнь 2012 — Октябрь 2013

1 год 5 месяцев

ООО "ТехноТел" Москва, techno-tel.ru Руководитель отдела 1. Организация решения финансовых, экономических и инвестиционных вопросов. 2. Управление интеллектуальной собственностью и другими нематериальными активами

компании. 3. Определение ценовой политики реализации проекта. Реализованные проекты: Замена колонн

экстренного вызова в Московском метрополитене, строительство сети связи

стандарта CDMA в регионах, оснащение аэропорта "Домодедово" системой вызова помощи для людей с ограниченными физическими

возможностями. Достижения: Организация продажи 4% акций убыточной компании

ОАО «Транс-ИТ» в интересах владельца акций и продажа НМА (патентов).

Октябрь 2008 — Май 2012

3 года 8 месяцев

ООО "Технологии Телекоммуникаций" Москва Руководитель производственного отдела 1. Управление политикой ценообразования: расчет себестоимости продукции, анализ

конъюктуры рынка, цен на аналогичные продукты и услуги, установление и

обоснование цены.

2. Управление доходностью, финансовое моделирование и подготовка предложений

по внесению изменений в проектную деятельность для целей

увеличения/сохранения нормы прибыли.

3. Корректировка финансовой стратегии, разработка бизнес-планов.

4. Бюджетирование, финансовый анализ.

5. Участие в управлении производственными процессами в компании.

6. Обеспечение заключения договоров поставки оборудования, выполнения работ,

договоров подряда с физическими лицами, лицензионных договоров передачи

неисключительных прав, отчуждения прав.

7. Сопровождение клиентов компании на этапах реализации проекта и после сдачи

проекта, ведение переписки, касающейся финансовых вопросов, задолженностей,

условий оплаты и т.п.

8. Решение возникающих в процессе реализации проекта вопросов по

интеллектуальной собственности.

9. Оформление патентов, свидетельств на программы и товарные знаки в

Федеральном институте промышленной собственности, подготовка лицензий на

результаты интеллектуальной деятельности.

10. Оформление допусков СРО.

Проекты: ОКСИОН МЧС РФ, СЗИОНТ, создание пилотных зон СЗИОНТ на станции

Охотный ряд Московского метрополитена, и в остальных метрополитенах городов

РФ.

Образование

Высшее

2013

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Москва национальная экономика/корпоративный менеджмент, экономист/специалист

2006

Тульский государственный университет, Тула технологический/инструментальные системы машиностроительных производств, инженер/специалист

2005

Тульский государственный университет, Тула технологический/технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств, бакалавр техники

и технологии

Повышение квалификации, курсы

2012

Строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности Институт экономики и управления в строительстве и промышленности, Удостоверение о

повышении квалификации

2012

Corso di lingua italiana Sant'Anna Institute - Sorrento lingue, Attestato livello B2

2011

Разговорный итальянский язык ОЦ "Интенсив", Свидетельство №0672

2011

Corso di lingua e cultura italiana Scuola di lingua italiana "A door to Italy", Attestato livello A2

2008

Тренинг "Мастерство продаж" НОУ "Институт корпоративных тренингов", Сертификат №7183/07

Ключевые навыки

Знание языков

Русский — родной Английский — читаю профессиональную литературу Итальянский — могу проходить интервью

Навыки

Подготовка коммерческих предложений Подготовка презентаций Руководство коллективом Составление бизнес-плана Составление договоров Управление поставками Управление проектами Формирование бюджета Аналитические исследования Анализ инвестиционных проектов Проектный менеджмент

Дополнительная информация

Обо мне

Уверенный пользователь ПК: весь Office (включая Project и Visio). Водительские права

категории В, стаж - с 2005 года.

Английский — письменный, устный (Pre-Intermediate, в настоящее время

продолжаю изучение).

Личные качества: коммуникабельность, ответственность, активность,

стрессоустойчивость, желание обучаться новому и совершенствовать навыки.

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