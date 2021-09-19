msssdesign

Графический дизайнер, контент - мейкер

Меня зовут Максим, на этой биржи я недавно

Сколько себя помню всегда занимался "творческими вещами". Фото/видео, дизайн, всегда со мной.

Мне будто необходимо создание чего либо, обожаю видеть как задумки из головы, находят место в жизни.

Большой опыт работы в видеомонтаже, отличное знание программ, делал ролики для магазина sunlight, как раз им в соц.сети. Опыт в дизайне, создание логотипов, визиток, концепции и прочего.

Большой опыт с пакетом Adobe. figma

С радостью, сделаю для Вас Тест задание.