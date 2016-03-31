mstolyarov

Расшифровка (транскрибация) аудио/видео.

Быстро, качественно, грамотно - расшифровка (транскрибация) аудио/видео.

Если материал содержит формулы и/или графику, которую желательно видеть в тексте, обсуждаем стоимость работы с видео отдельно.

Расшифрованная аудио/видео запись может быть передана Заказчику в виде PDF-, WinWord/LibreOffice-файла либо в виде LaTeX-документа. Обсуждается при заключении договора по взаимной договоренности.

Перед началом работы я должен прослушать фрагмент записи, чтобы определить, требуется ли записи предварительная обработка (для быстрой и качественной расшифровки). Это, пожалуйста, учитывайте.

С уважением, Максим ( [email protected] )