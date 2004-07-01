msvp

Гость msvp

 
41 годРоссия/Омск
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

Опыт работы:

07.2004 - настоящее время - НПО "Мостовик" Специалист отдела маркетинга

09.2004 - 06.2005 - Омский государственный университет путей сообщения. Преподаватель.

Образование: 1999-2004 Омский государственный университет путей сообщения. Специальность: Автоматика, телемеханика и связь на ж/д транспорте.

Знание ПК: 3DS MAX, Maya (немного), AutoCAD, Photoshop, CorelDraw, Flash.

Женат. Детей нет.

Портфолио