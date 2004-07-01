Опыт работы:
07.2004 - настоящее время - НПО "Мостовик" Специалист отдела маркетинга
09.2004 - 06.2005 - Омский государственный университет путей сообщения. Преподаватель.
Образование: 1999-2004 Омский государственный университет путей сообщения. Специальность: Автоматика, телемеханика и связь на ж/д транспорте.
Знание ПК: 3DS MAX, Maya (немного), AutoCAD, Photoshop, CorelDraw, Flash.
Женат. Детей нет.
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Портфолио
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