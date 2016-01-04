mt0997323600

Почему некоторым людям нехватает времени? Почему человек много работает, но не успешен? Ответ – прост, правильное использование времени. Компьютеры – это тоже наше время. Неработает компьютер, пропал интернет - помогуотремонтировать, настроить.
Стоимость ремонта: от 500 до 3000 рублей, первый со 25 % скидкой.Работаю без посредников. Сроки выполнения: от 30 мин. до 3 часа, время 8:00-22:00, без обеда и выходных, а также по праздникам.
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Название: Не работает компьютер, пропал интернет– помогу.
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Служебная информация:
Проверка произведена 11августа 2015 г.
Уникальность текста 83% / 100%. Удовлетворительная уникальность