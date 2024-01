ЯП: Pascal, Delphi, Kylix, Asm

Проекты: IDE Dr Pascal, Extended Pascal (Visible Software, США, удаленная работа); сложные научные задачи (см. например, arxiv.org/abs/1004.1808)

Основные работы: 1987-2006 г. Научно-исследовательские работы в лаборатории математической (компьютерной) химии Института органической химии им. Н.Д.Зелинского РАН.

Около 100 публикаций в различных изданиях: J. of Mathematical Chemistry, J. of Pascal, Ada & Modula-2, Byte, First Class by OMG, Монитор, Мир ПК, PC Week (русский), SoftMarket, Известия РАН, Доклады РАН, и т.д. Пример моей программы можно сгрузить из статьи: software.intel.com/ru-ru/...

Член ACM www.acm.org/ (professional member, имею сертификат).

Нужна только удаленная работа!

email: mt2 сАбака comtv.ru