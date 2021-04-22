ФОТОГРАФ-РЕТУШЕР
Меня зовут Татьяна Юрченко- я фотограф-ретушер с опытом работы более 7 лет!
Вам нужен мастер своего дела с необычным взглядом на жизнь тогда я, именно тот человек, который Вам нужен! :)
Для меня не существует невыполнимых задач,я всегда ищу альтернативные способы решения любой проблемы!
Постоянно развиваю свои навыки в ретуши, и ищу новые техники обработки, прохожу мастер классы . А так же получаю новые знания и навыки в сфере стори- и видеомейкера! Паралельно изучаю копирайт и маркетинг!
С радостью берусь за роботу=)
Жду заказов!=)
Портфолио
- Обработка для клинта (на холст)45 просмотров
- Обработка для магазина41 просмотр
- Обработка для магазина42 просмотра
- Обработка36 просмотров
- Портфолио140 просмотров