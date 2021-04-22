ФОТОГРАФ-РЕТУШЕР

Меня зовут Татьяна Юрченко- я фотограф-ретушер с опытом работы более 7 лет!

Вам нужен мастер своего дела с необычным взглядом на жизнь тогда я, именно тот человек, который Вам нужен! :)

Для меня не существует невыполнимых задач,я всегда ищу альтернативные способы решения любой проблемы!

Постоянно развиваю свои навыки в ретуши, и ищу новые техники обработки, прохожу мастер классы . А так же получаю новые знания и навыки в сфере стори- и видеомейкера! Паралельно изучаю копирайт и маркетинг!

С радостью берусь за роботу=)

Жду заказов!=)