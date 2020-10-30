mtimerbaeva_030

Главный бухгалтер, бухгалтер любого участка учета

Здравствуйте. Оказываю по ведению бухгалтерского и налогового учета для ИП и ООО на всех системах налогообложения (кроме ЕСХН), в том числе и при условии их совмещения. Консультационные услуги по вопросам регистрации ООО и ИП. Налоговые консультации. Восстановление учета. Отлично знаю кадровое делопроизводство. Формирование деклараций по форме 3-НДФЛ для физических лиц. Своя учетная программа 1С. Оплата как по безналичному расчету, так и наличными (онлайн-касса). Работаю удаленно, стараюсь быть всегда на связи. Местонахождение клиента не имеет значения. Люблю работать с практикующими бухгалтерами, помогать решать новые, не знакомые им задачи, когда не у кого спросить, как будет правильно. Нравится работать с собственниками бизнеса, которые хотят вникнуть в учет компании и разбираться в нем. Имею опыт прохождения выездных проверок ИФНС, ПФР, ФСС. Опыт работы по возмещению расходов в ФСС как при зачетной системе, так и по пилотному проекту.