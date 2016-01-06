Ваш личный Калашников в мире дизайна
Привет! Я — Графический дизайнер c 7 летним опытом работы в сфере медиа. Работал и продолжаю работать с крупнейшими компаниями МСК и СПб. Прошел сильнейшую школу издательской деятельности. Выпускник архитектурной академии.
Основатель сервиса «Логобит»
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Портфолио
- Верстка журнала "WTF"227 просмотров
- Визитка R4Y117 просмотров
- Маркетинг-Кит158 просмотров
- Маркетинг-Кит123 просмотра
- Логотип125 просмотров
- OOXIO129 просмотров
- Olvana114 просмотров
- Логотип "Моё Жильё"137 просмотров