mtjny

Константин mtjny

 
36 летРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Ваш личный Калашников в мире дизайна

Привет! Я — Графический дизайнер c 7 летним опытом работы в сфере медиа. Работал и продолжаю работать с крупнейшими компаниями МСК и СПб. Прошел сильнейшую школу издательской деятельности. Выпускник архитектурной академии.

Основатель сервиса «Логобит»

Портфолио