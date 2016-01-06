Ваш личный Калашников в мире дизайна

Привет! Я — Графический дизайнер c 7 летним опытом работы в сфере медиа. Работал и продолжаю работать с крупнейшими компаниями МСК и СПб. Прошел сильнейшую школу издательской деятельности. Выпускник архитектурной академии.

Основатель сервиса «Логобит»