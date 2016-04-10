Дизайнер-верстальщик, верстальщик (метранпаж), оператор препресс.
Работа в программах:
Adobe Indesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Corel Draw.
Adobe Acrobat (предпечатная проверка, спуск полос).
• Разработка дизайн-макета и верстка.
• Верстка книг, каталогов, учебно-методических и периодических изданий.
• Адаптация и верстка макетов печатной продукции, рекламных модулей.
• Обработка изображений (цветокоррекция, ретушь, обтравка).
• Подготовка файлов печатной продукции к офсетной и цифровой печати с учетом технических требований типографии.