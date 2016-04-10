Дизайнер-верстальщик, верстальщик (метранпаж), оператор препресс.

Работа в программах:

Adobe Indesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Corel Draw.

Adobe Acrobat (предпечатная проверка, спуск полос).

• Разработка дизайн-макета и верстка.

• Верстка книг, каталогов, учебно-методических и периодических изданий.

• Адаптация и верстка макетов печатной продукции, рекламных модулей.

• Обработка изображений (цветокоррекция, ретушь, обтравка).

• Подготовка файлов печатной продукции к офсетной и цифровой печати с учетом технических требований типографии.