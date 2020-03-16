Помощь в получении кредитов бизнесу.
Пытаетесь получить кредит, но получаете постоянные отказы и даже не понимаете почему?
У Вас накопились вопросы касательно получения кредита, либо о принципах его получения?
Не знаете какой Банк или кредитный продукт выбрать и как получить наиболее выгодные условия?
Я помогу Вам в решении этих и многих других вопросов.
Помимо финансовых консультаций оказываю финансовые услуги:
- Аудит кредитоспособности. Вы получите ответ о том, как видят Ваш бизнес Банки при обращении за кредитом;
- Анализ финансово-хозяйственной деятельности с указанием сильных и слабых мест Вашего бизнеса;
- Помощь в подборе Банка и получении кредита на максимально выгодных условиях;
- Анализ кредитной документации предлагаемой Банками.