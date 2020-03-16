Кредиты для бизнеса

Помощь в получении кредитов бизнесу.

Пытаетесь получить кредит, но получаете постоянные отказы и даже не понимаете почему?

У Вас накопились вопросы касательно получения кредита, либо о принципах его получения?

Не знаете какой Банк или кредитный продукт выбрать и как получить наиболее выгодные условия?

Я помогу Вам в решении этих и многих других вопросов.

Помимо финансовых консультаций оказываю финансовые услуги:

- Аудит кредитоспособности. Вы получите ответ о том, как видят Ваш бизнес Банки при обращении за кредитом;

- Анализ финансово-хозяйственной деятельности с указанием сильных и слабых мест Вашего бизнеса;

- Помощь в подборе Банка и получении кредита на максимально выгодных условиях;

- Анализ кредитной документации предлагаемой Банками.