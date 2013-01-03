РЕЗЮМЕ
МИЩАН ТАМАРА ВИТАЛЬЕВНА
дата рождения: 28.07.1987
Сумы, Украина
семейное положение: не замужем
Тел. (066) 881-68-85
e-mail: [email protected]
ЦЕЛЬ Работа удаленного переводчика английского языка:
- дополнительный заработок
- улучшать навыки владения иностранными языками
- расширять кругозор
ОПЫТ РАБОТЫ 3 года
Преподавание английского языка;
Репетитор английского;
Подготовка учеников к ВНО (ЗНО)
Выполнение контрольных работ по английскому для студентов ВУЗов
Переводы сертификатов для компаний.
ОБРАЗОВАНИЕ Высшее
2005-2010 СумГПУ им. А.С. Макаренко
ф-т иностранных языков (институт филологии) (специалист, учитель английского языка, информатики)
2010-2012 Сумской Обласной Институт Последипломного Педагогичуского Образования
ф-т переподготовки (магистр; административный менеджмент)
ЗНАНИЯ И НАВЫКИ Знание английского языка.
Деловое общение.
Владение ПК в совершенстве: Word, Excel, Power Point, Access, Outlook, ABBY Lingvo 12, Trados
Freelance, Adobe PhotoShop, и др.
Internet – опытный пользователь.
ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ Украинский, русский, английский – свободно, в совершенстве.
ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА Ответственность, внимательность, пунктуальность, усидчивость,
коммуникабельность, трудоспособность,быстрая обучаемость.
ИНТЕРЕСЫ Иностранные языки, литература в оригинале, компьютерная графика, туризм, спорт.