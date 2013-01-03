mtvtoma

Тамара mtvtoma

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Ищу работу переводчика-фрилансера (Англ-Рус, Рус-Англ, Англ-Укр, Укр-Рус))

РЕЗЮМЕ

МИЩАН ТАМАРА ВИТАЛЬЕВНА

дата рождения: 28.07.1987

Сумы, Украина

семейное положение: не замужем

Тел. (066) 881-68-85

e-mail: [email protected]

ЦЕЛЬ Работа удаленного переводчика английского языка:

- дополнительный заработок

- улучшать навыки владения иностранными языками

- расширять кругозор

ОПЫТ РАБОТЫ 3 года

Преподавание английского языка;

Репетитор английского;

Подготовка учеников к ВНО (ЗНО)

Выполнение контрольных работ по английскому для студентов ВУЗов

Переводы сертификатов для компаний.

ОБРАЗОВАНИЕ Высшее

2005-2010 СумГПУ им. А.С. Макаренко

ф-т иностранных языков (институт филологии) (специалист, учитель английского языка, информатики)

2010-2012 Сумской Обласной Институт Последипломного Педагогичуского Образования

ф-т переподготовки (магистр; административный менеджмент)

ЗНАНИЯ И НАВЫКИ Знание английского языка.

Деловое общение.

Владение ПК в совершенстве: Word, Excel, Power Point, Access, Outlook, ABBY Lingvo 12, Trados

Freelance, Adobe PhotoShop, и др.

Internet – опытный пользователь.

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ Украинский, русский, английский – свободно, в совершенстве.

ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА Ответственность, внимательность, пунктуальность, усидчивость,

коммуникабельность, трудоспособность,быстрая обучаемость.

ИНТЕРЕСЫ Иностранные языки, литература в оригинале, компьютерная графика, туризм, спорт.

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