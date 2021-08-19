Таргетинг, создание сайтов, продвижение рекламы

Всем привет! Меня зовут Меирхат, в прошлом Бакалавр наук математики, в настоящем занимаюсь продвижением рекламы через ФБ, так же работаю со CPA сетями. Немного о себе, люблю свое дело и работаю до тех пор, пока не закончу дело до конца)

Список моих услуг, которые я могу предоставить вам:Продвижение рекламы через ФБ -Настройка сайтов для одностраничников

-Продвижение страницы Instagram

-Копирайтер

-Настройка CRM системы для LeadVertex под ключ

-Услуги Фотошопа

-Набор текста, а так же готов рассмотреть многие прочие услуги

Открыт к работе с вами) Пишите, всегда готов помочь!