Карантинный иллюстратор

Во фрилансе работать начала относительно недавно, однако за неимением багажа опыта всегда готова к сотрудничеству и учебе, быстро всё схватываю. Возьмусь за креативные, творческие арт-проекты и локальные заказы.

Работала над иллюстрациями в книге, создавала обложки к альбомам, трекам, рисовала афиши и разрабатывала дизайн декора для театральных постановок. Также рисую и в традиционном стиле: работы по дереву, холсту, акрилом, маслом, гуашью, пастелью и акварелью.

Занимаюсь тату. Есть свободные эскизы для продажи, могу нарисовать на заказ.

Помимо рисования увлекаюсь фотографией. Обработка, корректирование и настройка композиции. В моих силах придумать и продумать интересную рекламную идею и красиво преподнести заданный объект.