Филолог-журналист
Образование:
высшее, специальность-филолог-журналист.
Владение иностранными языками:
Французский - на базовом уровне,
Английский – на базовом уровне,
Испанский – в процессе изучения.
Навыки:
Компьютерные программы: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Publisher, Microsoft PowerPoint, Paint, Adobe Photoshop, Internet Explorer, e-mail.
Оргтехника: принтер, сканер, факс, мини АТС.
Есть опыт написания статей, корректуры текстов, а также продвижение продуции, PR.
icq: 420910760
e-mail: [email protected]
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