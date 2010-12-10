Филолог-журналист

Образование:

высшее, специальность-филолог-журналист.

Владение иностранными языками:

Французский - на базовом уровне,

Английский – на базовом уровне,

Испанский – в процессе изучения.

Навыки:

Компьютерные программы: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Publisher, Microsoft PowerPoint, Paint, Adobe Photoshop, Internet Explorer, e-mail.

Оргтехника: принтер, сканер, факс, мини АТС.

Есть опыт написания статей, корректуры текстов, а также продвижение продуции, PR.

icq: 420910760

e-mail: [email protected]