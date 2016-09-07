muffinandcupcake

Нужно прокачать аккаунты на польских форумах. Мы даем список форумов. Вы выбираете темы посвежее и пишите там простые сообщения в тему. Требований особых к темам и сообщениям нету. Сообщения могут быть ...
- Переводы10 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно прокачать аккаунты на немецких форумах. Мы даем список форумов. Вы выбираете темы посвежее и пишите там простые сообщения в тему. Требований особых к темам и сообщениям нету. Сообщения могут быть хоть ...Переводы19 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо сделать редизайн существующего сайта – www.slotozilla.com/ . Есть мокап, контент. Тематика – gambling (азартные игры). Сайт является платформой для размещения обзоров онлайн-казино, также предоставляет возможность играть в онлайн-слоты прямо на сайте. Так же необходимо ...Дизайн сайтов25 заявокЗакрыт9 лет назад
Требования к проекту: текст должен быть коротким и релевантным теме ( приблизительно 50 слов), но это должен быть хороший комментарий, не просто - это очень интересная тема.Копирайтинг2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нам нужен копирайтер который будет писать сообщения на форумах. Главное чтобы сообщение не удалили и оно было в тему. В сообщении не обязательно должна быть ссылка. У нас есть список из 300 форумов на ...Переводы3 заявкиЗакрыт9 лет назад