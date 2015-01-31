Я - студентка гуманитарного факультета НГУ. Могу, люблю и УМЕЮ писать

- редактура текстов

- копирайтинг, рерайтинг

- перевод с французского

почему вы должны выбрать меня?

потому что: 1) я прошу сравнительно небольшую плату за свою работу

2) я очень ответственный и исполнительный человек

3) я умею легко находить общий язык с людьми

4) я отлично разбираюсь во всем, что касается русского языка и литературы