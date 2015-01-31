Я - студентка гуманитарного факультета НГУ. Могу, люблю и УМЕЮ писать
- редактура текстов
- копирайтинг, рерайтинг
- перевод с французского
почему вы должны выбрать меня?
потому что: 1) я прошу сравнительно небольшую плату за свою работу
2) я очень ответственный и исполнительный человек
3) я умею легко находить общий язык с людьми
4) я отлично разбираюсь во всем, что касается русского языка и литературы
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Копирайтинг
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Нейминг и Слоганы
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Переводы
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от $30
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Редактирование и Корректура
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Стихи, Песни и Проза
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от 3 дней
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