Создание, продвижение и поддержка сайтов любой сложности!
Здравствуйте! Меня зовут Алиби, я являюсь frontend-разработчиком с опытом работы более 5 лет.
На данный момент работаю в веб-студии https://abc-design.kz/. В свободное от работы время занимаюсь фрилансом.
В работе испольую такие технологии:
- Для верстки сайтов предпочитаю Flexbox, CSS-Grid или Bootstrap. На данный момент изучаюTailwind CSS для создания переносимых интерфейсов.
- В качестве CMS работаю с Wordpress. Делаю посадку шаблонов, создаю блоки под редактор Gutenberg, работаю с произвольными полями. Также провожу SEO-оптимизацию сайта.
- Языки программирования: HTML, CSS, Javascript (основы React.js) и PHP.
Контакты для связи:
Почта: [email protected]
Skype: muhitali