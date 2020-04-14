Создание, продвижение и поддержка сайтов любой сложности!

Здравствуйте! Меня зовут Алиби, я являюсь frontend-разработчиком с опытом работы более 5 лет.

На данный момент работаю в веб-студии https://abc-design.kz/. В свободное от работы время занимаюсь фрилансом.

В работе испольую такие технологии:

Для верстки сайтов предпочитаю Flexbox, CSS-Grid или Bootstrap. На данный момент изучаюTailwind CSS для создания переносимых интерфейсов.

В качестве CMS работаю с Wordpress. Делаю посадку шаблонов, создаю блоки под редактор Gutenberg, работаю с произвольными полями. Также провожу SEO-оптимизацию сайта.

Языки программирования: HTML, CSS, Javascript (основы React.js) и PHP.

Работаю до полного утверждения, гарантирую оперативную связь, качественную работу и адекватную цену!

Контакты для связи:

Почта: [email protected]

Skype: muhitali