muhmundr

Алексей Дегтярик muhmundr

 
33 годаРоссия/Краснодар
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Отзывы о работе можно посмотреть здесь: naurik.free-lance.ru

Профессиональный дизайн сайтов. Опыт работы: 4 года.

Отзывы о работе можно посмотреть здесь: naurik.free-lance.ru

Дизайн сайта
Отзывы заказчиков
wolfmaster
Сергей 
30 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Дизайн сайта
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