Ще тут ні одного замовлення...
2010р-закінчив НУ "Львівська політехніка", кафедра "АБС", 2010-2011рр-працював архітектором на Державному проектному підприємстві, 2011р-прийнятий на посаду головного спеціаліста відділу архітектури та містобудування Мукачівського місьвиконкому
Компьютерные навыки
Archicad, Autocad, Artlantis, MS Office.
Портфолио
- Мои рендеры306 просмотров
- Реконструкція фасаду будівлі магазину одягу470 просмотров
- БЛОКОВАНИЙ БУДИНОК ДЛЯ ВІДПОЧИНКУ402 просмотра
- Садовий будинок339 просмотров
Ландшафтный дизайн
нет отзывов
$2/час
от $20от 12 часов
#22
Архитектура зданий
нет отзывов
$2/час
от $20от 12 часов
#59
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$2/час
от $20от 12 часов
#125
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$2/час
от $20от 12 часов
#187