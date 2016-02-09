muka4evo

Роман muka4evo

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Ще тут ні одного замовлення...

2010р-закінчив НУ "Львівська політехніка", кафедра "АБС", 2010-2011рр-працював архітектором на Державному проектному підприємстві, 2011р-прийнятий на посаду головного спеціаліста відділу архітектури та містобудування Мукачівського місьвиконкому

Компьютерные навыки

Archicad, Autocad, Artlantis, MS Office.

Портфолио

Ландшафтный дизайн
нет отзывов
$2/час
от $20от 12 часов
#22
Архитектура зданий
нет отзывов
$2/час
от $20от 12 часов
#59
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$2/час
от $20от 12 часов
#125
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$2/час
от $20от 12 часов
#187