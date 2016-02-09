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2010р-закінчив НУ "Львівська політехніка", кафедра "АБС", 2010-2011рр-працював архітектором на Державному проектному підприємстві, 2011р-прийнятий на посаду головного спеціаліста відділу архітектури та містобудування Мукачівського місьвиконкому

Компьютерные навыки

Archicad, Autocad, Artlantis, MS Office.