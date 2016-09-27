Предоставляемые услуги:
- Выявление конкретных социальных сетей для более эффективного продвижения
- Создание сообществ(дизайн, оформление, первичное наполнение )
- Ведение и поддержка сообществ (Публикация контента/постов в сообществе, полное администрирование и модерация)
- Привлечение целевой аудитории в сообщества(новые подписчики и участники сообществ с рекламы и приглашений)
- Настройка и ведение таргетированной рекламы Вконтакте и Facebook
- Организация рекламных кампаний в тематических крупных сообществах
- Прямой целевой трафик на Ваш сайт с соц сетей
- Оптимизация и продвижение сообществ в поиске ВК
- Другие различные, в том числе нестандартные задачи связанные с соц сетями