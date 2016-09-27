mukhalski

Руслан Михальський mukhalski

 
25 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Предоставляемые услуги:

  • Выявление конкретных социальных сетей для более эффективного продвижения
  • Создание сообществ(дизайн, оформление, первичное наполнение )
  • Ведение и поддержка сообществ (Публикация контента/постов в сообществе, полное администрирование и модерация)
  • Привлечение целевой аудитории в сообщества(новые подписчики и участники сообществ с рекламы и приглашений)
  • Настройка и ведение таргетированной рекламы Вконтакте и Facebook
  • Организация рекламных кампаний в тематических крупных сообществах
  • Прямой целевой трафик на Ваш сайт с соц сетей
  • Оптимизация и продвижение сообществ в поиске ВК
  • Другие различные, в том числе нестандартные задачи связанные с соц сетями