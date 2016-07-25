muksum2010

Здравствуйте!

На данный момент я студентка, но есть огромное желание работать по образованию, сотрудничать, применять навыки изобразительного искусства, использовать знания на практике.

Особенно, с большим удовольствием возьмусь за иллюстрирование и верстку книги! Искусство дизайна и оформления книги входят в мою компетенцию.

Среднее специальное образование2020Московская государственная художественно-промышленная академия имени С.Г. Строганова, МоскваДизайн, Графический дизайн2016КРВУЗ «Художественное училище им. Н. С. Самокиша»Дизайнер, педагог, Графический дизайн