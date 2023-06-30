mulleressive

Имею профессиональное образование по специальности землеустройство, квалификация: техник-землеустроитель, замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах.

Обширный опыт работы в программе MapInfo в связи с работой помощником кадастрового инженера (подготовка в данном ПО схем к межевым планам, схем расположения земельных участков), опыт работы в органах местного самоуправления (включая рассмотрение предложений о внесении изменений в правила землепользования и застройки, генеральные планы - подготовка к данным предложениям сравнительных схем), цифрование по растровому изображению (учебные карты), хороший уровень владения пакетом программ Microsoft Office.

Языки: русский (носитель), английский (Intermediate), немецкий (начальный).