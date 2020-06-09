Мои контакты:
👉 Behance: www.behance.net/multiflat
👉 Telegram: @holacucumber
Привет! Я графический дизайнер, только что закончивший университет. Мне 22 года, я полна сил и энергии начинать новые проекты, чтобы доказать свой профессионализм. Занимаюсь иллюстрацией, растровой и векторной графикой.
Делаю:
☀ логотипы
☀ визитки
☀ фирменный стиль
☀ буклеты
☀ афиши
☀ иллюстрации
☀ вёрстку журналов/печатной продукции
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Портфолио
- Логотип, листовка и афиша косметики для волос86 просмотров
- Предметная фотосъёмка для магазина пирсинга73 просмотра
- Логотип парка Дубки79 просмотров
- Стикерпак для печати76 просмотров
- Фирменный стиль музыкального фестиваля56 просмотров