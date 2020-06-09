Мои контакты:

👉 Behance: www.behance.net/multiflat

👉 Mail.ru: [email protected]

👉 Telegram: @holacucumber

Привет! Я графический дизайнер, только что закончивший университет. Мне 22 года, я полна сил и энергии начинать новые проекты, чтобы доказать свой профессионализм. Занимаюсь иллюстрацией, растровой и векторной графикой.

Делаю:

☀ логотипы

☀ визитки

☀ фирменный стиль

☀ буклеты

☀ афиши

☀ иллюстрации

☀ вёрстку журналов/печатной продукции