Здравствуйте! ТЗ пока нет, нужно реализовать следующею задачу: Разработать автоматизированный сервис по приему платежей Webmaney (как наподобие с веб интерфейсами – но прошу не путать, это будет через голосовой портал и некую БД), работающий в ...