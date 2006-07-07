Здравствуйте! ТЗ пока нет, нужно реализовать следующею задачу: Разработать автоматизированный сервис по приему платежей Webmaney (как наподобие с веб интерфейсами – но прошу не путать, это будет через голосовой портал и некую БД), работающий в ...
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Есть мысль, создать развлекательный веб сайт - знакомства, чат, викторины и т.д с платными сервисами, есть техническая возможность организовать прием платных звонков из ТфОП. Можно посмотреть пример работы сервисов на www.multiton.kuzbass.net - это только по ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Требуется опубликовывать результаты голосования из БД для закрытых клиентов по паролю и логину через сеть интернет (разработать РНР скрипт). Администратор назначает клиентов. Клиент доступ к своим ресурсам из БД, БД находиться на сервере с IP ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Требуется опубликовывать результаты голосования из БД для закрытых клиентов по паролю и логину через сеть интернет. Система из двух частей: администратор и Web-клиент. Администратор назначает клиентов. Клиент доступ к своим ресурсам из БД, БД находиться ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт17 лет назад