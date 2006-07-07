multiton

Гость multiton

 
NaN летРоссия/Кемерово
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Номер ICQ: 220-590-594

  • Автоматизированная служба приема платежа Webmaney

    Здравствуйте! ТЗ пока нет, нужно реализовать следующею задачу: Разработать автоматизированный сервис по приему платежей Webmaney (как наподобие с веб интерфейсами – но прошу не путать, это будет через голосовой портал и некую БД), работающий в ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Cоздание развлекательного ресурса

    Есть мысль, создать развлекательный веб сайт - знакомства, чат, викторины и т.д с платными сервисами, есть техническая возможность организовать прием платных звонков из ТфОП. Можно посмотреть пример работы сервисов на www.multiton.kuzbass.net - это только по ...

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка PHP скрипта системы голосования

    $100

    Требуется опубликовывать результаты голосования из БД для закрытых клиентов по паролю и логину через сеть интернет (разработать РНР скрипт). Администратор назначает клиентов. Клиент доступ к своим ресурсам из БД, БД находиться на сервере с IP ...

    PHP
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Web-клиент для просмотра результатов голосования

    $100

    Требуется опубликовывать результаты голосования из БД для закрытых клиентов по паролю и логину через сеть интернет. Система из двух частей: администратор и Web-клиент. Администратор назначает клиентов. Клиент доступ к своим ресурсам из БД, БД находиться ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад