Доброго времени суток!
Начну с самого главного, пока я новичок, но желание познать новое - огромное, желание работать -безумное, обладаю хорошими знаниями по литературе и русскому языку, умею добывать и формировать информацию. К работе отношусь ответственно.
С удовольствием приступлю к работе над интересными проектами; выполню написание уникального контента: -описания различных товаров и услуг (копирайт/рерайт); - статьи .
Оплата - Вебмани.
Копирайт - от 3 долларов за 1000 зн.
Рерайт - 1,5 долларов за 1000 зн.
Заглядываем в порфолио, смотрим мои работы, (пока их немного).
Всегда буду рада сотрудничеству!
Действие аккаунта приостановлено!