Доброго времени суток!

Начну с самого главного, пока я новичок, но желание познать новое - огромное, желание работать -безумное, обладаю хорошими знаниями по литературе и русскому языку, умею добывать и формировать информацию. К работе отношусь ответственно.

С удовольствием приступлю к работе над интересными проектами; выполню написание уникального контента: -описания различных товаров и услуг (копирайт/рерайт); - статьи .

Оплата - Вебмани.

Копирайт - от 3 долларов за 1000 зн.

Рерайт - 1,5 долларов за 1000 зн.

Заглядываем в порфолио, смотрим мои работы, (пока их немного).

Всегда буду рада сотрудничеству!