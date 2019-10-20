mumu

Людмила mumu

 
47 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Контент для сайтов, контекстная реклама в Яндекс Директ и Google AdWords обработка фотографий, верстка макетов

Наполнение сайтов контентом (карточки товара с обработкой фото и внесением характеристик, новостной блок, простые тексты). cms 1С-Битрикс, возможно другие, но с инструкцией.

Контекстная реклама в Яндекс Директ и Google AdWords, подбор семантического ядра, создание объявлений. Настройка аналитики. 

Предметная съемка.  Обработка фото (обтравка и цветокоррекция). 

Создание простых макетов, графических баннеров, верстка визиток,  брошюр, листовок,  каталогов и прочее. 

Верстка полиграфии
нет отзывов
$5/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга
Контекстная реклама
нет отзывов
$50/час
от $50от 3 дней
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
$5/час
от $50от 2 дней
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$5/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
$5/час
от $50от 2 дней
нет рейтинга