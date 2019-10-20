Контент для сайтов, контекстная реклама в Яндекс Директ и Google AdWords обработка фотографий, верстка макетов
Наполнение сайтов контентом (карточки товара с обработкой фото и внесением характеристик, новостной блок, простые тексты). cms 1С-Битрикс, возможно другие, но с инструкцией.
Контекстная реклама в Яндекс Директ и Google AdWords, подбор семантического ядра, создание объявлений. Настройка аналитики.
Предметная съемка. Обработка фото (обтравка и цветокоррекция).
Создание простых макетов, графических баннеров, верстка визиток, брошюр, листовок, каталогов и прочее.
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Верстка полиграфии
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$5/час
от $50от 1 дня
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Контекстная реклама
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$50/час
от $50от 3 дней
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
$5/час
от $50от 2 дней
нет рейтинга
Обработка фотографий
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$5/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
$5/час
от $50от 2 дней
нет рейтинга