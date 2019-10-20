Контент для сайтов, контекстная реклама в Яндекс Директ и Google AdWords обработка фотографий, верстка макетов

Наполнение сайтов контентом (карточки товара с обработкой фото и внесением характеристик, новостной блок, простые тексты). cms 1С-Битрикс, возможно другие, но с инструкцией.

Контекстная реклама в Яндекс Директ и Google AdWords, подбор семантического ядра, создание объявлений. Настройка аналитики.

Предметная съемка. Обработка фото (обтравка и цветокоррекция).

Создание простых макетов, графических баннеров, верстка визиток, брошюр, листовок, каталогов и прочее.