Художник-иллюстратор

Здравствуйте! Меня зовут Инна. Буду рада помочь воплотить Ваши идеи.

Навыки:

- иллюстрация книг;

- иллюстрация учебных пособий;

- полиграфия (календари перекидные, карманные);

- разработка и верстка буклетов, дипломов и открыток;

- раскадровки;

- раскраски;

- анимация;

- карандаш, акварель, планшет.

Умею работать с программами TVPaint Animation, Adope Photoshop, Adope Illustrator, но предпочитаю работать карандашом и акварелью.

Опыт работы художником и художником-аниматором более 11 лет (официально).

Контакты для связи:

e-mail: [email protected]