Художник-иллюстратор
Здравствуйте! Меня зовут Инна. Буду рада помочь воплотить Ваши идеи.
Навыки:
- иллюстрация книг;
- иллюстрация учебных пособий;
- полиграфия (календари перекидные, карманные);
- разработка и верстка буклетов, дипломов и открыток;
- раскадровки;
- раскраски;
- анимация;
- карандаш, акварель, планшет.
Умею работать с программами TVPaint Animation, Adope Photoshop, Adope Illustrator, но предпочитаю работать карандашом и акварелью.
Опыт работы художником и художником-аниматором более 11 лет (официально).
Контакты для связи:
e-mail: [email protected]
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Портфолио
- Календарь19 просмотров
- Открытки14 просмотров
- Форзац книги19 просмотров
- Набросок11 просмотров
- Благодарственное письмо30 просмотров
- Пример оформления книжного разворота15 просмотров
- Птичка14 просмотров
- Раскраски17 просмотров
- Логотип16 просмотров
- Дизайн для головного убора9 просмотров
- Логотип13 просмотров