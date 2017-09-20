murachenkofl

Алексей murachenkofl

 
47 летРоссия/Красноярск
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Настрою рекламу в РСЯ БЕСПЛАТНО. За работу возьму небольшой % от чистой прибыли

Здравствуйте! Меня зовут Алексей.

Являюсь специалистом по РСЯ (Рекламная Сеть Яндекса) в Яндекс.Директ. 

Приведу много целевых клиентов из РСЯ. Вы платите только за реального клиента!

Настрою рекламу в РСЯ БЕСПЛАТНО. За работу возьму небольшой % от чистой прибыли!

Могу грамотно и качественно настроить этот рекламный канал таким образом, чтобы он действительно продуктивно работал и приводил клиентов в бизнес. Кому-то смогу сделать это абсолютно БЕСПЛАТНО, с кем-то придется серьезно поработать за деньги. В общем и целом, все индивидуально. 

Пишите, звоните, спрашивайте. С удовольствием отвечу на вопросы. 

Всем любви, добра и большую толпу довольных клиентов. Без них не получится)) 