murachenkofl

Настрою рекламу в РСЯ БЕСПЛАТНО. За работу возьму небольшой % от чистой прибыли

Здравствуйте! Меня зовут Алексей.

Являюсь специалистом по РСЯ (Рекламная Сеть Яндекса) в Яндекс.Директ.

Приведу много целевых клиентов из РСЯ. Вы платите только за реального клиента!

Настрою рекламу в РСЯ БЕСПЛАТНО. За работу возьму небольшой % от чистой прибыли!

Могу грамотно и качественно настроить этот рекламный канал таким образом, чтобы он действительно продуктивно работал и приводил клиентов в бизнес. Кому-то смогу сделать это абсолютно БЕСПЛАТНО, с кем-то придется серьезно поработать за деньги. В общем и целом, все индивидуально.

Пишите, звоните, спрашивайте. С удовольствием отвечу на вопросы.

Всем любви, добра и большую толпу довольных клиентов. Без них не получится))