murachenkofl

Настрою рекламу в РСЯ БЕСПЛАТНО. За работу возьму небольшой % от чистой прибыли
Здравствуйте! Меня зовут Алексей.
Являюсь специалистом по РСЯ (Рекламная Сеть Яндекса) в Яндекс.Директ.
Приведу много целевых клиентов из РСЯ. Вы платите только за реального клиента!
Настрою рекламу в РСЯ БЕСПЛАТНО. За работу возьму небольшой % от чистой прибыли!
Могу грамотно и качественно настроить этот рекламный канал таким образом, чтобы он действительно продуктивно работал и приводил клиентов в бизнес. Кому-то смогу сделать это абсолютно БЕСПЛАТНО, с кем-то придется серьезно поработать за деньги. В общем и целом, все индивидуально.
Пишите, звоните, спрашивайте. С удовольствием отвечу на вопросы.
Всем любви, добра и большую толпу довольных клиентов. Без них не получится))
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