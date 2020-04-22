занимаюсь редактированием фото

Вам нужна качественная обработка фото? Значит вы обратились по адресу,

я выполняю такие заказы как

►Редактировать картинки для Gimp

►Белый фон, Изменить фон, Изменить фон, Удаление фона,

►Добавить логотип, Удалить текст, Добавить текст,

►Добавить изображение товара на стоковые картинки, нужно предоставить картинки.

►изменение размера, обрезка,

►Добавить тени, Добавить отражение в картинке, Эффект зеркального отображения

►Отрегулируйте освещение / контраст,

►Удалить объекты, удалить тени,

►Редактирование нескольких изображений

►Профессиональная работа