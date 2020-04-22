занимаюсь редактированием фото
Вам нужна качественная обработка фото? Значит вы обратились по адресу,
я выполняю такие заказы как
►Редактировать картинки для Gimp
►Белый фон, Изменить фон, Изменить фон, Удаление фона,
►Добавить логотип, Удалить текст, Добавить текст,
►Добавить изображение товара на стоковые картинки, нужно предоставить картинки.
►изменение размера, обрезка,
►Добавить тени, Добавить отражение в картинке, Эффект зеркального отображения
►Отрегулируйте освещение / контраст,
►Удалить объекты, удалить тени,
►Редактирование нескольких изображений
►Профессиональная работа
Портфолио
- Качественная обработка фотографий71 просмотр
Обработка фотографий
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 часа
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