muranovaolesya

Олеся Муранова muranovaolesyamuranovaolesya
Знание налогового, трудового законодательства
Опытный пользователь ПК: WORD, Excel, 1С Бухгалтерия 7.7-8.3, Парус, Клиент-Банк
Личные качества:
Аккуратность
Самостоятельность
Трудолюбие
Ответственость
Стремление к развитию и профессиональному росту
Опыт работы:
Ноябрь 2013-Февраль 2015
ЗАО Праэко
Должность: Помощник главного бухгалтера
Обязанности:
Работа с первичной документацией, занесение, обработка, контроль первичных документов по поступлению ТМЦ, учет, списание материалов, учет товаров, разнесение выписок банка, составление авансовых отчетов, сдача алкогольной декларации Ф №5, 6, 7; расчет отпускных, командировок, компенсаций, больничных, сдача отчетности по страховым взносам в ФСС, ПФ, справок НДФЛ, 182-н., ведение кассовой книги.
Февраль 2015-Декабрь 2015
ООО АСБ Адамант
Работа с первичной документацией, учет поступления, списания материальных запасов, работа со счетами 10, 41, 43, 60, 62, 50, 51, 70, 71, учет давальческого сырья в строительстве, заполнение авансовых отчетов, работа со счетами, актами сверок, расчет среднего заработка для больничных, отпускных, командировок, разнесение выписок банка.
Март 2016-Июль 2017
Бухгалтер по исполнительным листам
Начисление заработной платы осужденным ( до 200 человек), расчет больничных, отпусков, компенсаций. Удержания по исполнительным листам. Учет, анализ исполнительных листов, сдача отчетности по исполнительным листам в ГУФСИН.