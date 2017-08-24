muranovaolesya

Знание налогового, трудового законодательства

Опытный пользователь ПК: WORD, Excel, 1С Бухгалтерия 7.7-8.3, Парус, Клиент-Банк

Личные качества:

Аккуратность

Самостоятельность

Трудолюбие

Ответственость

Стремление к развитию и профессиональному росту

Опыт работы:

Ноябрь 2013-Февраль 2015

ЗАО Праэко

Должность: Помощник главного бухгалтера

Обязанности:

Работа с первичной документацией, занесение, обработка, контроль первичных документов по поступлению ТМЦ, учет, списание материалов, учет товаров, разнесение выписок банка, составление авансовых отчетов, сдача алкогольной декларации Ф №5, 6, 7; расчет отпускных, командировок, компенсаций, больничных, сдача отчетности по страховым взносам в ФСС, ПФ, справок НДФЛ, 182-н., ведение кассовой книги.

Февраль 2015-Декабрь 2015

ООО АСБ Адамант

Работа с первичной документацией, учет поступления, списания материальных запасов, работа со счетами 10, 41, 43, 60, 62, 50, 51, 70, 71, учет давальческого сырья в строительстве, заполнение авансовых отчетов, работа со счетами, актами сверок, расчет среднего заработка для больничных, отпускных, командировок, разнесение выписок банка.

Март 2016-Июль 2017

Бухгалтер по исполнительным листам

Начисление заработной платы осужденным ( до 200 человек), расчет больничных, отпусков, компенсаций. Удержания по исполнительным листам. Учет, анализ исполнительных листов, сдача отчетности по исполнительным листам в ГУФСИН.