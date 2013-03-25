murartlabs

Озвучивание компьютерных игр, сайтов и других мультимедийных приложений

Murart Labs - это небольшая project студия, основанная в 2007 году. Основная специализация - озвучивание компьютерных игр, сайтов и других мультимедийных приложений.

Наш опыт - это результат многолетних экспериментов и исследований в области звука и музыки.

Для изготовления звуков мы используем новейшие средства и опыт лучших звукодизайнеров мира. Для записи оригинальных саундтреков мы приглашаем профессиональных музыкантов, для озвучивания персонажей - профессиональных актеров и опытных вокалистов.

Проект, полностью озвученный на нашей студии, не имеет раздражающих надоедливых звуков и звучит как единое целое - это один из основных принципов озвучивания. Такой звук помогает полностью погрузиться в игровой процесс, дополняя его и являясь продолжением идей дизайнеров, художников и сценаристов игры.

Кроме основной специализации, мы осуществляем любую работу со звуком: изготавливаем аудиоряды для инсталляций, презентаций, шоу, подготавливаем аудиоматериал к постпродакшну, осуществляем запись, обработку, сведение, мастеринг и многое другое.