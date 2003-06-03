Что я умею:
-настройка таргетированной рекламы в Инстаграм
-закупка рекламы в Инстаграм
-настройка рекламы в Яндекс.директ
-копирайтинг
-продюсирование блогеров
-помощь с разбором директа
-составление рекламной стратегии
-составление контент-плана
Есть опыт работы составления визуала двух профилей в Инстаграм, за плечами множество курсов по маркетингу и SMM, и постоянное развитие и прогрессировавшие.
Со мной можно связаться:
почта: [email protected]
телеграмм: @muratova_inc
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