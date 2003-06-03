Что я умею:

-настройка таргетированной рекламы в Инстаграм

-закупка рекламы в Инстаграм

-настройка рекламы в Яндекс.директ

-копирайтинг

-продюсирование блогеров

-помощь с разбором директа

-составление рекламной стратегии

-составление контент-плана

Есть опыт работы составления визуала двух профилей в Инстаграм, за плечами множество курсов по маркетингу и SMM, и постоянное развитие и прогрессировавшие.

Со мной можно связаться:

почта: [email protected]

телеграмм: @muratova_inc