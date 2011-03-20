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Родился 7.12.1943 в г.Л-де Россия,средняя школа,техникум Оп.Пит.Институт Сов.Торг.-инженер -технолог,работа в ресторанах города Л-да таких как Москва,Невский,Паланга-от метрдотеля до зам. дир. по обслуживанию-в партии и комсомоле не состоял,в 1990 переехал в Израиль,работал в гостиннице 4 звезды и вечером закончил коледж по спец.организация и управление компьюретизированным складом-логистика и 16 лет проработал на складе попродаже сопутствующих товаров для строительства-скобяные товары,в 1999 создал свой 1 сайт,который был в сети 3 года на америк.движке,но содержание было очень дорогое-доход не приносил,в то-же время практиковался наполнять сайт контентом,в2011создал навый сайт и наполнил его контентом