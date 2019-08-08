murhjadghe

Беспокоит вопрос странствий

Я беру с собой двух приятелей, Бартека и Петра.

Мы все любим путешествия, приключения и адреналин.

Нас интересует Европа и как выглядит жизнь в других странах.

Мы хотим познакомиться с новыми культурами и интересными людьми.

И самый простой способ сделать это - взаимодействовать с ними каждый день.

Мы будем путешествовать с ними, общаться и наслаждаться их гостеприимством.

И все за 200 евро, потому что у нас столько всего, чтобы потратить всю поездку.

Мы поедем в Австрию прямо из Чехии.

Мы не будем оставаться в нем слишком долго, потому что в этой части Европы мы хотим сократить расходы до минимума.

Мы не можем представить путешествие по Старому Континенту, не посетив Вену, которую многие считают самой красивой столицей Европы.

Бельведер, ул.

Стефан, нео-готическая ратуша или Венская государственная опера - это памятники, которые не могут избежать нашего внимания.

И если вы также посетите аббатство в Клостернойбурге и долине Дуная, мы будем полностью счастливы.

остановка на нашем маршруте будет Словакия.

Его столица, Братислава, имеет два лица: историческое, с богатой архитектурой венского барокко, и современное со зданиями, типичными для больших городов Центральной Европы.

У него также есть «душа», которую мы постараемся увидеть в Словакии как хранилище замков, поэтому мы хотели бы увидеть некоторые из них, может быть, мы сможем найти некоторые следы Яношика, а затем солнечной Италии, начнем с порта Триеста.

Но, что случилось, мы должны убедить себя, что все дороги ведут в Рим http://owro.ru/samye-strashnye-kladbishha-mira/.

Мы проверим это, обойдя Адриатическое побережье.

Мы также хотим увидеть Ватикан, может, если повезет, мы встретимся с Папой? со стадионом в Делле Альпи и Милане, самом модном городе Европы, хотя мы не будем слишком уставшими и потными, если нам это не подходит.