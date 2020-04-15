Администратор онлайн-школ

Добрый день. Меня зовут Юлия, я занимаюсь курированием онлайн-проектов.

С радостью помогу решить технические задачи Вашего инфобизнеса, а именно:

Работа с платформой Getcourse:

➡️базовые настройки курса;

➡️создание тренингов, виджетов, продуктов и предложений;

➡️подключение системы оплаты;

Возьму на себя работу со студентами:

➡️работа с вовлеченностью;

➡️обратная связь;

➡️доступы.

 Настрою вебинарные комнаты:

➡️настройка вебинаров и автовебинаров, через платформу Pruffmi и Bizon365

➡️модерация чата.

Создам сайт на платформе Tilda;

Настрою смс, еmail рассылки и автодозвоны;

Создам чат-ботов с помощью платформы Senler и BotHelp.

Возможна работа на долгосрочном пректе, так и выполнение разовых задач.