Администратор онлайн-школ
Добрый день. Меня зовут Юлия, я занимаюсь курированием онлайн-проектов.
С радостью помогу решить технические задачи Вашего инфобизнеса, а именно:
Работа с платформой Getcourse:
➡️базовые настройки курса;
➡️создание тренингов, виджетов, продуктов и предложений;
➡️подключение системы оплаты;
Возьму на себя работу со студентами:
➡️работа с вовлеченностью;
➡️обратная связь;
➡️доступы.
Настрою вебинарные комнаты:
➡️настройка вебинаров и автовебинаров, через платформу Pruffmi и Bizon365
➡️модерация чата.
Создам сайт на платформе Tilda;
Настрою смс, еmail рассылки и автодозвоны;
Создам чат-ботов с помощью платформы Senler и BotHelp.
Возможна работа на долгосрочном пректе, так и выполнение разовых задач.
Действие аккаунта приостановлено!