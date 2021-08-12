Готова к работе любой сложности!

Готова в работе любой сложности. Копирайтинг, рерайтинг, корректировка и редактирование. Подхожу к работе серьезно, внимательно и в тоже время творчески. Так же могу писать статьи на различную тематику, обзоры, резюме, курсовые работы, переводить тексты с русского на украинский и обратно.

Если вы решили работать со мной - не разочаруетесь! Будьте уверены в моей ответственности, честности и порядочности.

Могу писать на абсолютно разные темы без ограничений.

От заказчика прошу четкой ТЗ и своевременную оплату труда через WM или ПриватБанк.

Обращайтесь! Всегда рада сотрудничеству!