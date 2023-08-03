Дизайнер-иллюстратор

Растровую графику рисую в Paint Tool Sai. Векторную графику делаю в Adobe Illustrator.

Закончила Череповецкое Училище искусств им. Верещагина (2021)

Нарисую для Вас векторные схемы, логотипы, простые минималистичные иллюстрации. Создам персонажа по Вашему описанию. Также создам абстракцию, иллюстрации для печатной продукции: открытки, закладки, раскраски, календари, журналы, стикеры/наклейки, детские альбомы и многое другое.



Моё портфолио на Behance: https://www.behance.net/murknutaya

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