murknutaya

Татьяна murknutaya

 
26 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Дизайнер-иллюстратор

Растровую графику рисую в Paint Tool Sai. Векторную графику делаю в Adobe Illustrator.
Закончила Череповецкое Училище искусств им. Верещагина (2021)

Нарисую для Вас векторные схемы, логотипы, простые минималистичные иллюстрации. Создам персонажа по Вашему описанию. Также создам абстракцию, иллюстрации для печатной продукции: открытки, закладки, раскраски, календари, журналы, стикеры/наклейки, детские альбомы и многое другое.

Моё портфолио на Behance: https://www.behance.net/murknutaya
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