копирайтер

КОПИРАЙТЕР:

Быстрое и качественное написание материалов на сайты различной тематики. Высокая грамотность. Написание в различных стилях. Глубокое изучение темы.

Тестовые задания не выполняю, поскольку гарантию качество написанных материалов.

Стоимость копирайта: 3-4 у.е./1000

НАБОР ТЕКСТА:

Быстро, грамотно. Возможен набор текста с картинок.

Стоимость:0,5 у.е./страница.

НЕ РАБОТАЮ с текстами следующих тематик:

- эротика, секс, политика, экономика (узкоспециализированные) и т.д.;

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЕ ТЕМЫ: ремонт и строительство, красота и здоровье

Сотрудничество без посредников.

О форме оплаты договариваемся индивидуально.

Ответственна, исполнительна, чего ожидаю и от заказчика. Строго соблюдаю сроки и условия договоренности.

Работаю журналистом. Опыт работы копирайтером – три года.