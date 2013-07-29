КОПИРАЙТЕР:
Быстрое и качественное написание материалов на сайты различной тематики. Высокая грамотность. Написание в различных стилях. Глубокое изучение темы.
Тестовые задания не выполняю, поскольку гарантию качество написанных материалов.
Стоимость копирайта: 3-4 у.е./1000
НАБОР ТЕКСТА:
Быстро, грамотно. Возможен набор текста с картинок.
Стоимость:0,5 у.е./страница.
НЕ РАБОТАЮ с текстами следующих тематик:
- эротика, секс, политика, экономика (узкоспециализированные) и т.д.;
ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЕ ТЕМЫ: ремонт и строительство, красота и здоровье
Сотрудничество без посредников.
О форме оплаты договариваемся индивидуально.
Ответственна, исполнительна, чего ожидаю и от заказчика. Строго соблюдаю сроки и условия договоренности.
Работаю журналистом. Опыт работы копирайтером – три года.