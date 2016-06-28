Перенести сайт с Тильды на Wordpress Есть сайт 7 страниц, сделанный на платформе Тильда. Нужно перенести его в точности как там (чтобы работали формы и т.д)
Веб-программирование8 заявок
Закрыт
5 лет назад
Перенести сайт с Тильды на Wordpress Есть сайт 7 страниц, сделанный на платформе Тильда. Нужно перенести его в точности как там (чтобы работали формы и т.д)
Нужно добавлять инфу касающуюся некой организации в неком городе (города и названия фирм я скину исполнителю). Что нужно добавлять: 1. На яндекс карте и google (оставить контактную информацию о предприятии с указанием адреса) 2. Разместить «ОТЗЫВЫ СОТРУДНИКОВ» о ...