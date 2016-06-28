murmilon

Роман Сторцев murmilon

 
36 летРоссия/Ейск
13 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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  • Написание отзывов

    $15

    Нужно добавлять инфу касающуюся некой организации в неком городе (города и названия фирм я скину исполнителю). Что нужно добавлять: 1. На яндекс карте и google (оставить контактную информацию о предприятии с указанием адреса) 2. Разместить «ОТЗЫВЫ СОТРУДНИКОВ» о ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад