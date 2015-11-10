сайты, лэндинги, банеры, UI, флэт

6 лет в дизайне. Рисунок от руки, скетчи, прототипирование,

Дизайн рекламно-полиграфической продукции, рассылок, веб-сайтов (в т.ч. промо сайтов), статичных анимированных банеров

Разработка фирменного стиля,Дизайн POS-материалов, Цветокоррекция, верстка, допечатная подготовка

Владение планшетом,работа с брендбуком компании

PC/mac. Photoshop, Illustrator, Corel, 3D max (базовый уровень), Flash (action script) Visio, PowerPoint, Acrobat