Моб. телефон: +38 0953218351
E-mail: [email protected]
Опыт работы
1. С июня по август 2008 г – ЧП «ИАК». Обслуживание компьютеров (ремонт ПК, настройка ОС Windows 98, ME, XP, администрирование сетей, конфигурирование сетевого оборудования, консультирование по программным пакетам Microsoft Office).
2. С мая 2012 г – ОНМУ. Заведующий компьютерной лабораторией, стажер-преподаватель по предметам Информационных Технологий (ПАРМ).
Образование
Сентябрь 2006 – февраль 2012 – Одесский Национальный Морской Университет.
Инженер-системотехник.
Дополнительные сведения
Дата рождения: 1989-10-26
Владение языками:
• Английский - свободно
• Украинский - свободно
Личные качества:
• Активная жизненная позиция, целеустремлённость;
• Организаторские способности, коммуникабельность;
• Ответственность, оперативность, оптимизм;
• Умение быстро находить нужную информацию;
• Усидчивость, упорство, сообразительность;
• Креативность, инициативность, быстрая обучаемость.
Знание компьютера: уверенный пользователь ПК (пакет MS Office; почтовые программы; Интернет, Windows XP, Vista, 7, работа с реестром, антивирусы, брандмауэры)
- Базовое знание Flash.
- Базовое знание Linux.
- Базовое знание PHP.
- Продвинутое знание CMS-систем Joomla и Drupal.
- Навыки аудио (работа в FL-studio) и видеомонтажа (Virtual Dub, Camtasia Studio, Adobe Pemiere Pro).
- Базовое знание Adobe Photoshop.
- Навыки тестирования и проверки оборудования ПК.