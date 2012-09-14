Готов работать

Моб. телефон: +38 0953218351

E-mail: [email protected]

Опыт работы

1. С июня по август 2008 г – ЧП «ИАК». Обслуживание компьютеров (ремонт ПК, настройка ОС Windows 98, ME, XP, администрирование сетей, конфигурирование сетевого оборудования, консультирование по программным пакетам Microsoft Office).

2. С мая 2012 г – ОНМУ. Заведующий компьютерной лабораторией, стажер-преподаватель по предметам Информационных Технологий (ПАРМ).

Образование

Сентябрь 2006 – февраль 2012 – Одесский Национальный Морской Университет.

Инженер-системотехник.

Дополнительные сведения

Дата рождения: 1989-10-26

Владение языками:

• Английский - свободно

• Украинский - свободно

Личные качества:

• Активная жизненная позиция, целеустремлённость;

• Организаторские способности, коммуникабельность;

• Ответственность, оперативность, оптимизм;

• Умение быстро находить нужную информацию;

• Усидчивость, упорство, сообразительность;

• Креативность, инициативность, быстрая обучаемость.

Знание компьютера: уверенный пользователь ПК (пакет MS Office; почтовые программы; Интернет, Windows XP, Vista, 7, работа с реестром, антивирусы, брандмауэры)

- Базовое знание Flash.

- Базовое знание Linux.

- Базовое знание PHP.

- Продвинутое знание CMS-систем Joomla и Drupal.

- Навыки аудио (работа в FL-studio) и видеомонтажа (Virtual Dub, Camtasia Studio, Adobe Pemiere Pro).

- Базовое знание Adobe Photoshop.

- Навыки тестирования и проверки оборудования ПК.