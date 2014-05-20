Верстка сайтов, сайты-визитки и каталоги "под ключ"

Верстка сайтов

Верстка: от 3 000 руб.

Верстка только с нуля, чужие проекты не исправляю и не дорабатываю.

Кроссбраузерность, техподдержка.

Создание сайтов

Сайт-визитка - от 3 000 руб. (статичная верстка, с интерактивными элементами на php или jQuery, на базе систем управления Made Simple или Drupal, перенос на хостинг).

Корпоративный сайт с каталогом товаров и формой заказа - от 5 000 руб. (верстка на базе системы управления Drupal, перенос на хостинг).

Интернет-магазинами и порталами "под ключ" не занимаюсь, только верстка отдельных страниц.

Стоимость включает минимальное наполнение сайта информацией - как образец. Подробно объясню, как добавлять и обновлять материалы в системе управления.

Для разработки сайта у вас должен быть уже готовый, профессионально выполненный дизайн (.psd или .cdr файл с изменениями на отдельных слоях) или точное представление о нужном строгом оформлении сайта (без необходимости иллюстраций и без откровенного плагиата).

Мой вариант дизайна не влияет на стоимость, но увеличивает время исполнения до двух недель. Предоставляется один уже сверстанный рабочий вариант на видео-экскурсии (скринкаст) с локального хостинга, возможны минимальные правки. Если правок много или дизайн не нравится - работа не оплачивается, и в этом случае я смогу порекомендовать вам своего профессионального дизайнера для дальнейшей работы над внешним обликом вашего будущего сайта.

Точная стоимость и сроки исполнения определяются после выяснения ваших пожеланий к требуемой функциональности сайта. Пишите на [email protected], все обсудим.

Верстка на вашем хостинге только после 100 % предоплаты. Верстка на моем локальном или виртуальном хостинге - оплата 100 % после демонстрации результата, после чего переносим сайт на ваш хостинг.

Оплата: Сбербанк, WebMoney, Яндекс.Деньги.